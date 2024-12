Syrische Armee: Regierungszeit von Präsident Assad ist beendet

Damaskus – Die Regierungszeit von Machthaber Bashar al-Assad in Syrien ist der staatlichen Armee zufolge beendet. Dies habe das Armeekommando den Regierungssoldaten nach einer Blitzoffensive islamistischer Rebellen mitgeteilt und diese damit außer Dienst gestellt. Das erfuhren die Deutsche Presse-Agentur und die Nachrichtenagentur Reuters aus syrischen Militärkreisen. Die Islamisten waren am Sonntag in Damaskus einmarschiert. Sie erklärten Damaskus für „frei von Assad“.

Bashar Al-Assad habe Damaskus am Sonntag in Richtung eines unbekannten Ziels verlassen. Sie seien in die Hauptstadt eingedrungen, ohne dass Truppenbewegungen der Armee zu erkennen waren, hieß es seitens der Aufständischen. Zeugenberichten zufolge versammelten sich tausende Menschen auf einem Hauptplatz in Damaskus, schwenkten Fahnen und riefen „Freiheit“.