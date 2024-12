Rekordbudget für die beiden Tiroler Universitäten

Mit den jetzt abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen erhalten die Universität Innsbruck und die Medizinische Universität in der nächsten Finanzierungsperiode von 2025 bis 2027 rund 28 bzw. 30 Prozent mehr. Die Uni Innsbruck kommt auf 1,06 Mrd. Euro, auf die Med-Uni entfallen in diesem Zeitraum 632 Mio. Euro. „Mit einem Rekordbudget von 1,7 Milliarden Euro und einer Steigerung von rund 29 % schaffen wir eine solide Basis für Spitzenforschung und exzellente Lehre an den Universitäten in Tirol“, betont Wissenschaftsminister Martin Polaschek (VP).