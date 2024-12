Dauertest Suzuki Vitara: der Abenteurer im Alltag

Seit fast sechs Monaten ist der Suzuki Vitara nun Gast im TT-Dauertestfuhrpark und hatte in der Zeit einige Herausforderungen zu meistern. Er punktet vorwiegend durch seine Bodenständigkeit und gefällt – nicht zuletzt wegen der guten Ausstattung – in allen Bereichen des Alltags.

Lifestyle-Allrounder – ein Begriff, der Sprachpuristen sicher die Stirn runzeln lässt, beschreibt jedoch treffend einen der größten Trends in der Automobilwelt. Fahrzeuge, die praktisch und alltagstauglich sind, dabei aber auch durch Design und Funktionalität punkten, erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Sie sind kompakt, bieten ein höher gelegtes Fahrgefühl und vereinen Vielseitigkeit mit Komfort.

In diesem umkämpften Segment sticht Suzuki mit dem Vitara hervor. Der japanische Hersteller setzt auf eine klare Linie und liefert ein Modell, das sowohl optisch als auch technisch überzeugen kann. In unserem TT-Dauertest entpuppt sich der Suzuki Vitara als echter Alltagsheld und überzeugt in allen Lebenslagen.

Design: Modern und vielseitig

Beim ersten Blick auf den Vitara fällt sein durchdachtes Design auf, welches für das heurige Modelljahr noch einmal aufgefrischt wurde. Besonders deutlich ist das Facelift am Kühlergrill zu erkennen. Diesen ziert nämlich eine neue Chrom-Querspange. Außerdem rollt der kompakte Grenzgänger auf schicken 17-Zöllern (zumindest im Sommer) daher. Die robusten Kunststoffelemente über den Radkästen verleihen ihm einen rustikalen Look.

Auch im Innenraum punktet der Vitara. Das Cockpit ist übersichtlich gestaltet, mit einer angenehmen Materialauswahl, die den Eindruck von Qualität und Langlebigkeit vermittelt. Die Platzverhältnisse sind großzügig, sodass Fahrer und Passagiere gleichermaßen komfortabel reisen können.

Das Infotainmentsystem wird mittels neuem 9-Zoll-Touchscreen bedient. Dabei gibt die Menüführung keine Rätsel auf und man benötigt kein vorheriges Studium des Handbuchs, allerdings könnte das System für unseren Geschmack auf Befehle etwas schneller reagieren. Ansonsten hält man an dem analogen Kombiinstrument fest.

Technologie: Alles, was man benötigt

In Hinblick auf die Ausstattung lässt der Vitara kaum Wünsche offen. Moderne Fahrerassistenzsysteme wie Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung und Rückfahrkamera sind mit an Bord. Ebenso können Smartphone-Nutzer durch Apple CarPlay oder Android Auto nahtlos verbunden bleiben. Eine kabellose Ladefunktion in der Mittelkonsole sorgt dafür, dass auch unterwegs keine Stromprobleme auftreten.

Fahrverhalten: Effizient und kraftvoll

Unter der Motorhaube überzeugt der Vitara mit seinem 1,4-Liter-Benzinmotor der von einer Mildhybridtechnik unterstützt wird. Die 129 PS sorgen in Verbindung mit dem vergleichsweise niedrigen Fahrzeuggewicht von etwa 1,3 Tonnen für eine agile Fahrdynamik. Vor allem dann, wenn man den Motor mittels Sechsgang-Handschaltung bei Laune hält.

Dann macht der Suzuki Vitara aber – nicht zuletzt dank der recht direkten Lenkung – richtig Spaß. Das Fahrwerk ist grundsätzlich etwas straffer ausgelegt, passt aber hervorragend zum restlichen Charakter des Suzuki Vitara und bügelt Unebenheiten gekonnt aus.

Der kompakte Grenzgänger gibt sich – dank AllGrip-Allradantrieb – auch abseits der befestigten Straßen keine Blöße und sorgt dafür, dass man auf Schnee oder losem Schotter stets die Spur hält.

© Lukas Letzner

Ausreichend Platz für Gepäck

Trotz seiner doch recht kurzen Länge von 4,17 Metern bietet der kompakte Grenzgänger sowohl vorn als auch hinten recht viel Platz. Zahlreiche Ablagen ermöglichen ein schnelles Verstauen der alltäglichen Utensilien, und dank des 1119 Liter großen Kofferraums lässt sich einiges verstauen. Selbst Skiausflüge mit der ganzen Familie werden so zum Kinderspiel.

Fazit: Ein gelungener Allrounder