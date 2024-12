Akademie St. Blasius spielt weihnachtliche Werke in Innsbruck

Innsbruck – Die Akademie St. Blasius lädt auch in diesem Jahr wieder zu ihren traditionellen Weihnachtskonzerten, „und dieses Mal wird es besonders tirolerisch“, verspricht der Künstlerische Leiter Karlheinz Siessl im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. Auf dem Programm stehen die „Pastoralmesse in F“ von Josef Holzmann (1762–1815) sowie weihnachtliche Werke aus Tiroler Überlieferung.

Um das Jahr 1800 galt der Haller Pfarrorganist Josef Alois Holzmann als bedeutendster Komponist in Tirol. Seine zahlreichen, vorrangig kirchenmusikalischen Werke erfreuten sich in Tirol noch Jahrzehnte nach seinem Tod größter Beliebtheit.

Die besonders festliche Weihnachtsmesse in F-Dur ist im Musikarchiv der Stadtpfarrkirche St. Nikolaus in der Handschrift des Komponisten überliefert. Dieses Werk übertrifft alle anderen Pastoralmessen Holzmanns an Länge und kompositorischem Anspruch. In dieser glanzvollen und originellen weihnachtlichen Messvertonung wird Holzmann seinem Ruf als „Tiroler Mozart“ gerecht.