21-Jähriger in Innsbruck überfallen: Verdächtiger nach kurzer Flucht gefasst

Ein 21-Jähriger ist am Sonntag gegen 5.30 Uhr in der Früh im Bereich des Südtiroler Platzes in Innsbruck von einem 30-Jährigen überfallen worden. Der Italiener trat dem Einheimischen mit dem Fuß in die Kniekehle und versuchte, dessen Smartphone an sich zu reißen. Der Raubversuch scheiterte aber, da das Opfer das Handy festhalten konnte.