39-jähriger Mann wurde in Stadtpark beraubt und in Wienfluss geworfen

Wien – Ein 39-jähriger Mann ist am Samstagabend im Wiener Stadtpark von zwei unbekannten jungen Tätern beraubt, geschlagen und in den Wienfluss geworfen worden. Als die alarmierten Polizisten eintrafen, fanden sie das Opfer vollkommen durchnässt und mit Schürfwunden sowie Rötungen im Gesicht vor. Der Rumäne wurde ins Spital gebracht, die Täter waren am Sonntag flüchtig, wie es seitens der Polizei hieß.