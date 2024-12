Tausende Syrer in Wien feierten Sturz des Assad-Regimes

Wien – Zehntausende Syrerinnen und Syrer sowie Sympathisanten haben am Sonntagmittag in der Wiener Innenstadt mit einer Demonstration den Sturz des Regimes von Machthaber Bashar al-Assad gefeiert. Vor der Staatsoper schwenkten sie syrische Flaggen mit der Aufschrift „Free Syria". Nach Angaben der Polizei waren 3000 Personen zu der Demonstration angemeldet. Diese Zahl dürfte sich verzehnfacht haben.

Die Großdemonstration war von der „freien syrischen Gemeinschaft in Österreich in Solidarität mit der syrischen Revolution“ angekündigt worden, „zur Unterstützung unserer Vertriebenen in den Lagern und ihres Rechts auf Rückkehr in ihre neu befreiten Dörfer“.