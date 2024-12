Achtung, Fake! TT-Chat am Dienstag zum Thema Betrügereien im Internet

Innsbruck – Fakeshops, Betrugsfallen auf Verkaufsplattformen, Geldanlagen-Schwindel, Datendiebstahl: Die Liste an kriminellen Aktivitäten ist bei weitem nicht vollständig, Hans-Peter Seewald, Leiter der Kriminalprävention im Landeskriminalamt (LKA) , könnte noch etliche weitere Delikte hinzufügen.

Im TT-Chat beantwortet er am Dienstag von 10 bis 11 Uhr Fragen der Leserinnen und Leser dazu. Besonders in der Vorweihnachtszeit haben falsche Online-Shops Hochkonjunktur und nehmen Attacken durch Cyber-Kriminelle, per Telefon, E-Mail oder SMS zu.