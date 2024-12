Gestürzter syrischer Machthaber Assad mit Familie in Moskau: „Asyl aus humanitären Gründen“

Moskau, Damaskus – Der entmachtete syrische Präsident Bashar al-Assad und seine Familie sind nach einem Bericht der russischen Staatsagentur Tass in Moskau eingetroffen. „Russland hat ihnen aus humanitären Gründen Asyl gewährt“, zitierte die Agentur einen Vertreter des Kreml. Am Sonntagfrüh hatten die syrischen Rebellen im Fernsehen erklärt, dass sie Damaskus befreit und das Regime gestürzt hätten.

HTS-Anführer in Damaskus eingetroffen

Der Anführer der islamistischen Miliz Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Abu Mohammed al-Golani, traf in Damaskus ein. Al-Golani habe sich bei seiner Ankunft in der Hauptstadt am Sonntag „niedergekniet und den Boden geküsst“, erklärte die HTS im Onlinedienst Telegram unter Verwendung seines bürgerlichen Namens Ahmed al-Sharaa. Dazu veröffentlichte sie Bilder, auf denen al-Golani beim Niederknien auf einer Rasenfläche zu sehen war.

Al-Golani kündigte zuvor in einem im Fernsehen verlesenen Statement an, dass die Gruppe fest entschlossen sei, den 2011 eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Man könne nicht mehr umkehren. „Die Zukunft gehört uns.“ Im Jahr 2011 kam es in Syrien zu einem Aufstand gegen die jahrzehntelange Herrschaft der Familie Assad, der niedergeschlagen wurde und in einen Bürgerkrieg mündete.

Meldungen von mehr als 900 Toten

Bei der vor eineinhalb Wochen begonnenen Islamisten-Offensive in Syrien wurden nach Angaben von Aktivisten mehr als 900 Menschen getötet. Seit dem Beginn der Kämpfe am 27. November seien „910 Menschen getötet worden“, erklärte am Sonntag die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Unter den Getöteten seien 138 Zivilisten.

Die Angaben der Beobachtungsstelle können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden, die in London ansässige Organisation stützt sich aber auf ein weites Netzwerk von Quellen in Syrien. Ihren Angaben zufolge starben seit Beginn der Offensive 392 islamistische Kämpfer sowie 380 syrische Soldaten und Verbündete.