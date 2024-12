Bande tötete in Haiti mehr als 110 ältere Menschen

Bandenmitglieder haben in den vergangenen Tagen mindestens 110 ältere Personen im haitianischen Slum Cite Soleil mit Macheten und Messern umgebracht. Den Befehl dazu gab laut dem örtlichen Netzwerk für die Verteidigung der Menschenrechte (RNDDH) der Bandenführer Monel "Mikano" Felix. Er verdächtigte nach einem Besuch bei einem Voodoo-Priester ältere Menschen, durch "Hexerei" die Krankheit seines Kindes verursacht zu haben.

Cite Soleil ist ein dicht besiedelter Slum in der Nähe des Hafens der Hauptstadt Port-au-Prince und gehört zu den ärmsten und gewalttätigsten Gebieten Haitis. Dort herrscht eine strenge Kontrolle durch Banden, die auch die Nutzung von Mobiltelefonen einschränken, was die Möglichkeiten der Bewohner, Informationen über das Massaker weiterzugeben, erschwerte. Felix wurde 2022 mit einem Einreiseverbot in die benachbarte Dominikanische Republik belegt.