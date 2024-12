„Aus dem Besuchsdienst eine herzliche Freundschaft entwickelt“

„Nicht alle von uns können große Dinge tun. Aber wir können kleine Dinge mit großer Liebe tun.“ Dieses Zitat – angelehnt an eines von Mutter Teresa – beschreibt sehr gut, wie wichtig die kleinen Dinge sind. Ein Besuch zum Beispiel. Genau das macht Andreas Sturm im Zuge des Caritas Besuchsdienstes. Regelmäßig besucht er pflegebedürftige Personen. Gemeinsame Spaziergänge, Gespräche und Aktivitäten, wie zum Beispiel Tischtennis spielen, bringen nicht nur Abwechslung und Freude in den Alltag der besuchten Personen. Sie sind auch für den Freiwilligen wertvolle Begegnungen. Vor allem ist es aber auch eine Entlastung für die pflegenden Angehörigen.

Der Besuchsdienst der Caritas vermittelt Freiwillige einerseits an pflegebedürftige Personen und ihre Familien und bietet andererseits den Ehrenamtlichen ein gutes Netz, Austausch und Fortbildungen an. Auch Andreas Sturm ist Teil dieses Freiwilligen-Netzwerks. Derzeit ist er regelmäßig zu Besuch bei einem Ehepaar in Ötztal-Bahnhof. Im Normalfall pflegt Renate ihren Mann Herbert. Wenn Andreas kommt, hat sie kurz Pause und kann auch einmal „durchschnaufen“. Beide sind sehr dankbar für den Besuchsdienst: „Ein tolles und wunderbares Angebot und sehr wertvoll für die ganze Familie. In unserem Fall hat sich aus dem Besuchsdienst eine herzliche und bereichernde Freundschaft entwickelt. Es ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert“, sind sie sich einig. Für die kommende gemeinsame Zeit mit Andreas sind schon spannende Aktivitäten geplant.