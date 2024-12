Ein Stück Tiroler Radgeschichte: Als die Talente noch von der Straße geholt wurden

In der Medienhalle in Hall trafen sich unlängst im Rahmen der „Österreich dreht am Rad BIKE Days“ ehemalige Radsportgrößen zum Talk. Helmut Wechselberger, Helmut Dollinger, Walter Falch und Günther Feuchtner schwelgten dabei in Erinnerungen und gingen auf die aktuellen Gegebenheiten ein. Moderriert wurde von Radstimme Othmar Peer. Bei uns könnt ihr euch den Talk in voller Länge anschauen: