Rock-Legenden Guns N' Roses machen im Sommer 2025 in München und Wien halt

Wien – Kommendes Jahr wird aus Wien wieder eine „Paradise City“: Die US-Rockband Guns N' Roses kommt nämlich am 24. Juli ins Ernst-Happel-Stadion und wird nicht nur diesen großen Hit im Köcher haben. Als Special Guest für die Show wurden die Punklegenden Sex Pistols mit Frank Carter in einer Aussendung des Veranstalters angekündigt.

Bereits im Juni machen die Rockstars auch in München halt. Dort sind anstatt den Sex Pistols die Rival Sons mit dabei. Die Konzerte findet im Rahmen einer großen Europa- und Nahosttour der Formation um die zwei Aushängeschilder Axl Rose und Slash statt. Auftakt ist am 23. Mai, insgesamt sind 24 Stopps geplant. Bei ausgewählten Shows werden Guns N' Roses auch von Public Enemy unterstützt.

Die Sex Pistols gehören mit ihrem legendären Album „Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols“ zum festen Bestandteil der Rockgeschichte. Neben den Gründungsmitgliedern Steve Jones (Gitarre), Paul Cook (Schlagzeug) und Glen Matlock (Bass) ist anstelle von Stammsänger Johnny Rotten diesmal der englische Punkmusiker Frank Carter am Mikrofon mit dabei. Gemeinsam haben sie schon im heurigen Jahr mehrere Auftritte absolviert. (TT.com, APA)