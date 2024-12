Bundesweite Bombendrohung gegen Schulen: Innsbrucker Einrichtungen betroffen

Am Montag gingen mehrere Bombendrohungen gegen Schulen in ganz Österreich bei der Polizei ein. Alle Schulen in Innsbruck seien betroffen, unter anderem wird die Kettenbrücke bereits evakuiert.

Ersten Informationen zufolge sind am Montag mehrere Bombendrohungen gegen Schulen in ganz Österreich via E-Mail bei der Polizei eingegangen. Offenbar sind alle Innsbrucker Schulen betroffen, hieß es gegen 11.30 Uhr. Bildungsdirektor Paul Gappmaier konnte auf Nachfrage der TT zunächst noch nicht darüber Auskunft geben, ob auch andere Schulen in Tirol betroffen sind.