Nun auch potenzieller „Krankheit X“-Fall in Italien: Mann mit Symptomen im Spital

In den vergangenen Tagen wurde ein Fall bekannt, bei dem ein Mann in der Toskana Symptome der „Krankheit X“ zeigte. Bisher hatte sich diese Krankheit in einer abgelegenen Provinz im Kongo ausgebreitet.

Rom, Kinshasa – Ein Italiener, der mit grippeähnlichen Symptomen aus Afrika zurückgekehrt ist, ist in den vergangenen Tagen in ein Spital in Lucca eingeliefert worden.

Der Patient wurde vom 22. November bis zum 3. Dezember im Krankenhaus der toskanischen Stadt Lucca behandelt und wurde wieder entlassen, wie italienische Medien berichteten. Nicht ausgeschlossen wird, dass er an der im Südwesten der Demokratischen Republik Kongo aufgetretenen „Krankheit X“ erkrankt sei.

Proben werden geprüft

Das Krankenhaus informierte das Oberste Gesundheitsinstitut (ISS) in Rom, das die dem Patient entnommenen Proben jetzt prüft. Angesichts steigender Fallzahlen und vieler offener Fragen zur „Krankheit X“ im Südwesten der Demokratischen Republik Kongo hat die Gesundheitsorganisation Action Plus die Bevölkerung aufgerufen, nicht in Panik zu verfallen.