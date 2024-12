Wie ist es eigentlich, daheim gepflegt zu werden?

Seit ihrer Gründung im Jahr 1978 bieten die Johanniter Tirol die Hauskrankenpflege an, die inzwischen „Mobile Pflege und Betreuung“ heißt. Dieses Angebot wird von Menschen in verschiedensten Lebenssituationen in Anspruch genommen. Eine davon ist Helga. Sie ist 86 Jahre alt, kommt aus Innsbruck und ist bereits über zehn Jahre Klientin der Mobilen Pflege der Johanniter Tirol.