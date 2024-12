Supported Employment: die Chance für echte Inklusion

Ein Blick hinter die Kulissen der unterstützenden Beschäftigung

terinnen und Mitarbeiter der arbas Tirol gGmbH sind vielfältig. Die Arbeitsplätze und das Umfeld auch. Kein Tag gleicht dem anderen und jede Beratung oder Begleitung ist individuell und persönlich. So begleiten zum Beispiel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berufsausbildungsassistenz Lehrlinge bei ihrer Teilqualifizierung bis zur Lehrabschlussprüfung.

Die Arbeitsassistentinnen und -assistenten unterstützen Berufstätige, wenn am Arbeitsplatz Veränderungen notwendig sind, weil, zum Beispiel, eine schwere Erkrankung auftritt oder ein Wiedereinstieg geplant ist.

Eines haben die Tätigkeiten jedoch alle gemeinsam. Sie unterstützen Menschen mit einer Lernschwäche oder einer Behinderung in ihrer Berufsausbildung, beim Finden eines regulären, bezahlten Arbeitsplatzes oder bei der Arbeitsplatzsicherung -und Gestaltung.

Gleichzeitig stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch Betrieben zur Seite, wenn es darum geht auf veränderte Arbeitssituationen zu reagieren oder bieten Hilfestellungen an, wenn ein Unternehmen inklusive Arbeitsplätze schaffen will oder wenn Hilfestellungen am Arbeitsplatz notwendig sind.

Unser Ziel: Allen Menschen die Teilhabe am Arbeitsmarkt zu ermöglichen.“ Harald Schneider, GF arbas

Arbas Tirol orientiert sich dabei am Modell des „Supported Employments“ - der unterstützenden Beschäftigung. Dieses Konzept sieht vor, dass Menschen die Teilhabe am Arbeitsmarkt ermöglicht wird, indem unterstützende Leistungen und Hilfestellungen angeboten werden. Die Möglichkeiten reichen von kleineren Maßnahmen wie technischen Arbeitshilfen, bis hin zu umfassenderen Unterstützungsmaßnahmen für einen längeren Zeitraum.

Projekt „Mittendrin“ zeigt, wie Inklusion am Arbeitsmarkt wirklich geht.

Katharina freut sich über ihren Arbeitsplatz im Cafè, den sie mit Unterstützung von „mittendrin“ gefunden. © Arbeitsassistenz Tirol gGmbH

Wie zahlreiche Erfolgsgeschichten beweisen, wird damit echte Inklusion am Arbeitsmarkt möglich. Beim Projekt „mittendrin“ werden Menschen mit sehr hohem Unterstützungsbedarf begleitet. Je nachdem welche Art der Behinderung vorliegt, werden individuelle Lösungen gesucht. Von der Praktikumssuche, über den Erstkontakt mit den Unternehmen bis hin zur täglichen Begleitung von persönlichen Assistentinnen und Assistenten am Arbeitsplatz, reicht die Bandbreite der Unterstützungsleistungen. Für dieses Inklusionsprojekt wird arbas Tirol sogar mit dem Zero Project Award 2025 ausgezeichnet!