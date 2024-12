Tirol KTM Team geht mit viel jungem Elan in die 18. Saison

Unzählige Bewerbungen aus Österreich und ganz Europa sind in den letzten Monaten beim Tirol KTM Team eingegangen. Und so werden in der nächsten Saison viele neue junge Gesichter zu sehen sein.

Aus Österreich der amtierende Juniorenmeister Manolo Wrolich, Sohn von Ex-Profi Paco Wrolich, dann der aufstrebende Tiroler Felix Rützler und von Felt Felbermayer kommt der starke Allrounder Jakob Purtscheller. International gelangen die Verpflichtungen von Samuel Novak (Slowakei) vom Team Polti Kometa U23, von Henri Appelbaum (Deutschland) vom Team Sauerland sowie des vielversprechenden jungen Schweizers Nicolas Ginter, der heuer die Lombardei Rundfahrt für Junioren gewonnen hat.

Der starke Kern bleibt

Der talentierte Marco Schrettl, heuer leider stark gebremst durch viele Infekte, hat um ein weiteres Jahr verlängert und peilt nun für 2026 den Sprung in die WorldTour an. Verlängert haben auch die Österreicher Benjamin Eckerstorfer, David Paumann, David Preyler und Jonas Holzknecht. Olympiateilnehmer Tim Wafler wird als „Hybridfaher“ seine Karriere bei Tirol fortsetzen und sich mit einigen Straßeneinsätzen auf seine internationalen Bahnbewerbe vorbereiten. Ebenso Trym Brennsaeter und Simen Hegreberg (beide Norwegen) und der Brite Mattie Dodd.

Manolo Wrolich ist der amtierende österr. Juniorenmeister. © Ride with passion

Maßgeblich verantwortlich für die Zusammenstellung des Kaders war auch der Zillertaler Sportwissenschafter Peter Leo, der unter anderem als Performance Coach für Cycling Australia und für das australische WorldTeam Jayco Alula arbeitet und nun auch wieder verstärkt als Berater beim Tirol KTM Team tätig sein wird.

Neuer Sportdirektor kommt

Nicht nur die Fahrer machen beim Tirol KTM Cycling Team Karriere, auch seine Betreuer sind in der WorldTour herzlich willkommen. So wechselt nun Grega Gazvoda, seit 2019 hauptverantwortlicher Sportlicher Leiter der jungen Mannschaft, in der nächsten Saison als Teamchef zum Development Team von Red Bull BORA hansgrohe.

Martin Taschler übernimmt die sportliche Leitung des Teams. © Ride with passion

Seinen Platz einnehmen wird der Südtiroler Sportwissenschafter Martin Taschler, der bisher als Hauptmechaniker für das Team schraubte. Florian Kapeller übernimmt neben dem Service Course nun auch verstärkt Aufgaben im Verkauf und in der Sponsorenbetreuung.

Großteil der Sponsoren seit 17 Jahren dabei