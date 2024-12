"Emilia Pérez" führt Nominiertenliste für Golden Globes an

Das Drama von Jacques Auriard hat in zehn Kategorien Chancen auf die US-Filmpreise. „Der Brutalist“ ist siebenfach nominiert. Der Vatikan-Thriller „Konklave“ von Edward Berger folgt mit sechs Nominierungen.

Am Wochenende war das Narco-Transmusical „Emilia Pérez“ des französischen Regisseurs Jacques Audiard der große Gewinner beim Europäischen Filmpreis in Luzern. Und auch bei den Golden Globes, die am 5. Jänner 2025 verliehen werden, hat der wilde Genremix beste Chancen: Mit zehn Nennungen führt der Film die Nominiertenliste an, die am Montag in 27 Film- und Fernsehkategorien in Beverly Hills bekanntgegeben wurde.

Golden Globes 2025: Die Nominierten (Kino) Bester Film – Drama „Der Brutalist“ – Regie: Brady Corbet

„A Complete Unknown“ – Regie: James Mangold

„Dune: Part Two“ – Regie: Denis Villeneuve

„Konklave“ – Regie: Edward Berger

„Nickel Boys“ – Regie: RaMell Ross

„September 5 – The Day Terror Went Live“ – Regie: Tim Fehlbaum Bester Film – Komödie/Musical „Anora“ – Regie: Sean Baker

„Challengers – Rivalen“ – Regie: Luca Guadagnino

„Emilia Pérez“ – Regie: Jacques Audiard

„A Real Pain“ – Regie: Jesse Eisenberg

„The Substance“ – Regie: Coralie Fargeat

„Wicked “– Regie: Jon M. Chu Beste Regie Jacques Audiard – „Emilia Pérez“

Sean Baker – „Anora“

Edward Berger – „Konklave“

Brady Corbet – „Der Brutalist“

Coralie Fargeat – „The Substance“

Payal Kapadia – „All We Imagine as Light“ Bester Hauptdarsteller – Drama Adrien Brody – „Der Brutalist“

Timothée Chalamet – „A Complete Unknown“

Daniel Craig – „Queer“

Colman Domingo – „Sing Sing“

Ralph Fiennes – „Konklave“

Sebastian Stan – „The Apprentice – The Trump Story“ Beste Hauptdarstellerin – Drama Pamela Anderson – „The Last Showgirl“

Angelina Jolie – „Maria“

Nicole Kidman – „Babygirl“

Tilda Swinton – „The Room Next Door“

Fernanda Torres – „I’m Still Here“

Kate Winslet – „Die Fotografin“ Bester Hauptdarsteller – Komödie/Musical Jesse Eisenberg – „A Real Pain“

Hugh Grant – „Heretic“

Gabriel LaBelle – „Saturday Night“

Jesse Plemons – „Kinds of Kindness“

Glen Powell – „A Killer Romance“

Sebastian Stan – „A Different Man“ Beste Hauptdarstellerin – Komödie/Musical Amy Adams – „Nightbitch“

Cynthia Erivo – „Wicked“

Karla Sofía Gascón – „Emilia Pérez“

Mikey Madison – „Anora“

Demi Moore – „The Substance“

Zendaya – „Challengers – Rivalen“ Bester Nebendarsteller Juri Borissow – „Anora“

Kieran Culkin – „A Real Pain“

Edward Norton – „A Complete Unknown“

Guy Pearce – „Der Brutalist“

Jeremy Strong – „The Apprentice – The Trump Story“

Denzel Washington – „Gladiator II“ Beste Nebendarstellerin Selena Gomez – „Emilia Pérez“

Ariana Grande – „Wicked“

Felicity Jones – „Der Brutalist“

Margaret Qualley – „The Substance“

Isabella Rossellini – „Konklave“

Zoe Saldaña – „Emilia Pérez“ Bestes Drehbuch Jacques Audiard – „Emilia Pérez“

Sean Baker – „Anora“

Brady Corbet, Mona Fastvold – „Der Brutalist“

Jesse Eisenberg – „A Real Pain“

Coralie Fargeat – „The Substance“

Peter Straughan – „Konklave“ Bester Animationsfilm „Alles steht Kopf 2“

„Flow“

„Memoir of a Snail“

„Vaiana 2“

„Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl“

„Der wilde Roboter“ Bester fremdsprachiger Film „All We Imagine as Light“ (Indien)

„Emilia Pérez“ (Frankreich)

„Das Mädchen mit der Nadel“ (Dänemark)

„I’m Still Here“ (Brasilien)

„Die Saat des heiligen Feigenbaums“ (Deutschland)

„Vermiglio“ (Italien) The Cinematic and Box Office Achievement „Alien: Romulus“

„Alles steht Kopf 2“ (Inside Out 2)

„Beetlejuice Beetlejuice“

„Deadpool & Wolverine“

„Gladiator II“

„Twisters“

„Wicked“

In der begehrten Dramensparte rittert unter anderem das fiktive Biopic „The Brutalist“ um die Auszeichnung. Der Film ist in sechs weiteren Kategorien nominiert. Ebenfalls in der Kategorie Drama Chancen hat „Konklave“ des österreichisch-schweizerischen Regisseurs Edward Berger („Im Westen nichts Neues“). Der Thriller um eine Papstwahl kommt in toto auf sechs Nennungen, darunter die für Berger.

„Konklave“ mit Ralph Fiennes hat sechs Gewinnchancen. © Leonine/Constantin

Das Drama „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ ist im Rennen um einen Golden Globe in der Sparte „Bester nicht-englischsprachiger Film“. Regisseur ist der nach Deutschland geflohene Iraner Mohammad Rasoulof, der den Film in seiner Heimat heimlich gedreht hatte.

Deutschland hat „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ auch für die Oscar-Verleihung 2025 eingereicht. Unter den weiteren Nominierten für den Golden Globe in der Sparte nicht-englischsprachiger Film sind unter anderem die Musikkomödie „Emilia Pérez“ (Frankreich), das Historiendrama „Vermiglio“ (Italien) und das Drama „All We Imagine as Light“ (Indien).

Golden Globes 2025: Die Nominierten (TV) Beste TV-Serie – Drama „The Day of the Jackal“ (Peacock/Sky)

„The Diplomat“ (Netflix)

„Mr. and Mrs. Smith“ (Amazon)

„Shōgun“ (FX)

„Slow Horses“ (AppleTV+)

„Squid Game“ (Netflix) Bester Schauspieler in einer TV-Serie – Drama Donald Glover, „Mr. and Mrs. Smith“ (Amazon)

Jake Gyllenhaal, „Presumed Innocent“ (Apple TV+)

Gary Oldman, „Slow Horses“ (Apple TV+)

Eddie Redmayne, „The Day of the Jackal“ (Sky/Peacock)

Hiroyuki Sanada, „Shōgun“ (FX/Disney+)

Billy Bob Thornton, „Landman“ (Paramount+) Beste Schauspielerin in einer TV-Serie – Drama Kathy Bates, „Matlock“ (CBS)

Emma D’Arcy, „House of the Dragon“ (HBO)

Maya Erskine, „Mr. and Mrs. Smith“ (Amazon)

Keira Knightley, „Black Doves“ (Netflix)

Keri Russell, „The Diplomat“ (Netflix)

Anna Sawai, „Shōgun“ (FX) Beste TV-Serie – Musical/Komödie „Abbott Elementary“ (ABC)

„The Bear“ (FX/Disney+)

„The Gentlemen“ (Netflix)

• «Hacks» (HBO/Max)

„Nobody Wants This“ (Netflix)

„Only Murders in the Building“ (Hulu/Disney+) Beste Schauspielerin in einer TV-Serie – Musical/Komödie Kristen Bell, „Nobody Wants This“ (Netflix)

Quinta Brunson, „Abbott Elementary“ (ABC)

Ayo Edebiri, „The Bear“ (FX)

Selena Gomez, „Only Murders in the Building“ (Hulu/Disney+)

Kathryn Hahn, „Agatha All Along“ (Disney+)

Jean Smart, „Hacks“ (HBO/Max) Bester Schauspieler in einer TV-Serie – Musical/Komödie Adam Brody, „Nobody Wants This“ (Netflix)

Ted Danson, „A Man on the Inside“ (Netflix)

Steve Martin, „Only Murders in the Building“ (Hulu/Disney+)

Jason Segel, „Shrinking“ (AppleTV+)

Martin Short, „Only Murders in the Building“ (Hulu/Disney+)

Jeremy Allen White, „The Bear“ (FX/Disney+) Beste TV Serie (Mini-Serie oder Anthologie-Serie) „Baby Reindeer“ (Netflix)

„Disclaimer“ (Apple TV+)

„Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story“ (Netflix)

„The Penguin“ (HBO/Max)

„Ripley“ (Netflix)

„True Detective: Night Country“ (HBO/Max) Beste Schauspielerin in einer TV-Miniserie Cate Blanchett, „Disclaimer“ (Apple TV+)

Jodie Foster, „True Detective: Night Country“ (HBO | Max)

Cristin Milioti, „The Penguin“ (HBO/Max)

Sofía Vergara, „Griselda“ (Netflix)

Naomi Watts, „Feud: Capote vs. the Swans“ (Hulu/Disney+)

Kate Winslet, „The Regime“ (HBO/Max) Bester Schauspieler in einer TV-Miniserie Colin Farrell, „The Penguin“ (HBO | Max)

Richard Gadd, „Baby Reindeer“ (Netflix)

Kevin Kline, „Disclaimer“ (Apple TV+)

Cooper Koch, „Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story“ (Netflix)

Ewan McGregor, „A Gentleman in Moscow“ (Paramount+)

Andrew Scott, „Ripley“ (Netflix) Beste Schauspielerin in einer TV-Nebenrolle Liza Colón-Zayas, „The Bear“ (FX)

Hannah Einbinder, „Hacks“ (HBO/Max)

Dakota Fanning, „Ripley“ (Netflix)

Jessica Gunning, „Baby Reindeer“ (Netflix)

Allison Janney, „The Diplomat“ (Netflix)

Kali Reis, „True Detective: Night Country“ (HBO/Max) Bester Schauspieler in einer TV-Nebenrolle Tadanobu Asano, „Shōgun“ (FX)

Javier Bardem, „Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story“ (Netflix)

Harrison Ford, „Shrinking“ (Apple TV+)

Jack Lowden, „Slow Horses“ (Apple TV+)

Diego Luna, „La Maquina“ (Hulu)

Ebon Moss-Bachrach, „The Bear“ (FX) Stand-Up Comedy Jamie Foxx, „What Had Happened Was“

Nikki Glaser, „Someday You’ll Die“

Seth Meyers, „Dad Man Walking“

Adam Sandler, „Love You“

Ali Wong, „Single Lady“

Ramy Youssef, „More Feelings“

Bei den Nominierungen in der TV-Sparte geht die Erfolgsserie „The Bear: King of the Kitchen“ mit den meisten Nominierungen in die Verleihung. Die Serie rund um einen jungen Küchenchef wurde fünfmal nominiert. Die Krimi-Comedy-Serie „Only Murders in the Building“ und die Serien-Literaturverfilmung „Shogun“ bekamen jeweils vier Nominierungen. Zudem wurden Stars wie Kathy Bates, Gary Oldman, Eddie Redmayne, Selena Gomez oder Kate Winslet für TV-Rollen nominiert.

Die Entscheidung fällt am 5. Jänner. Moderiert wird die Preisverleihung von der US-Komikerin Nikki Glaser. Ehrenpreise erhalten die Schauspielerin Viola Davis und der Schauspieler Ted Danson.