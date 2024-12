Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby befindet sich nun in Behandlung

Oslo – Der norwegische Prinzessinnensohn Marius Borg Høiby (27) hat sich nach Angaben seines Anwalts direkt nach seiner Freilassung aus der Untersuchungshaft in Behandlung begeben. Dort befinde er sich noch immer, teilte Høibys Verteidiger Øyvind Bratlien der Nachrichtenagentur NTB und weiteren norwegischen Medien mit. Høiby sei fest entschlossen, die Rehabilitation fortzusetzen, auch wenn es anspruchsvoll sei, so Bratlien.

Gegen den ältesten Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (51) sind seit diesem Sommer immer neue Vorwürfe laut geworden. Darunter waren zuletzt auch mehrere mutmaßliche Sexualdelikte, die er abstreitet. Im Zuge der neuen Anschuldigungen war er auch eine Woche in Untersuchungshaft gekommen, am 27. November aber wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Bei allen Vorwürfen gegen ihn handelt es sich bisher um Anschuldigungen – angeklagt worden ist er weiterhin in keinem der Punkte.

Nach ersten Vorwürfen zu Körperverletzung und Sachbeschädigung hatte er im August eingeräumt, unter Alkohol- und Kokaineinfluss gegenüber seiner damaligen Freundin gewalttätig geworden zu sein und Dinge in ihrer Wohnung zerstört zu haben. In einer schriftlichen Stellungnahme berichtete er damals von psychischen Problemen und auch davon, seit Längerem mit Drogenmissbrauch zu kämpfen, weshalb er in der Vergangenheit in Behandlung gewesen sei. Diese Behandlung werde er wieder aufnehmen, hieß es in dem Text.