USA klagen syrische Ex-Geheimdienstmitarbeiter an

Nach dem Sturz von Machthaber Bashar al-Assad in Syrien will auch der Anführer der siegreichen islamistischen Kämpfer gegen Personen, die Kriegsverbrechen verübt haben, vorgehen. Abu Mohammed al-Golani kündigte am Dienstag auf Telegram an, eine Liste mit von an Folter beteiligten Ex-Beamten zu veröffentlichen. Die von den künftigen syrischen Behörden zu veröffentlichende Liste werde "die Namen der ranghöchsten Beamten enthalten, die in die Folterung des syrischen Volkes verwickelt sind", schrieb der Chef der islamistischen Miliz Hayat Tahrir al-Scham (HTS).