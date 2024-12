Dichtes Nationalratsprogramm

Der Nationalrat schafft am Mittwoch quasi in letzter parlamentarischer Minute die vom VfGH verfügte Reparatur der Handy-Sicherstellung. Weiters beschließen die Abgeordneten die Beamten-Gehaltserhöhung sowie die Nulllohnrunde für Bundespolitiker. Bei den "Aktuellen Stunden" setzen ÖVP und FPÖ auf "Asylbremse" bzw. EU-Kritik.

ÖVP und Grüne hatten sich in der gemeinsamen Koalition auf keinen Modus in Sachen Handysicherstellung einigen können. Nunmehr ohne schwarz-grüne Mehrheit ging es dann kurz vor Ablauf der Reparaturfrist mit Jahresende doch mit Unterstützung der Sozialdemokraten und der NEOS. Zentral an der Reform ist, dass es bezüglich der Sicherstellung eine vorherige richterliche Kontrolle braucht.