Österreicher suchten 2024 auf Google nach EM und Swift

Apropos, "Was ist das Renaturierungsgesetz?" schafft es auf Platz 5 der am häufigsten gestellten "Was-Fragen". Am meisten wurde Google wiederum "Wespenstich, was tun?" gefragt. "Was bedeutet Katastrophengebiet?" erreicht den sechsten Platz, während die Unwetter im Gesamtranking durch "Regenwarnung" auf dem vierten Platz vertreten sind. "Warum so viel Regen?" bekommt zudem den dritten Platz in einer Sonderkategorie "Interessante Fragen", die von "Tatort warum?" angeführt wird.