Toyota wechselt in Innsbruck die Pferde: Bacher wird Händler am Autoland-Standort

Überraschung in der Tiroler Autobranche: Nach mehr als zwei Jahrzehnten Vertriebspartnerschaft mit Toyota muss das Autohaus Ellensohn dem Marktbegleiter Bacher in der Landeshauptstadt das Feld überlassen.

Es ist eine Art Beben in der Tiroler Autobranche: Über 20 Jahre war das Autohaus Ellensohn in Innsbruck für den Vertrieb und den Service von Toyota-Modellen zuständig. Ab 1. Jänner 2025 wird das anders sein, denn das Haller Unternehmen Auto Bacher übernimmt die Toyota-Agenden für die Landeshauptstadt – und das ausgerechnet in der Nachbarschaft von Ellensohn in der Haller Straße in Innsbruck-Ost.

Dort befindet sich nämlich ein Autoland-Standort – ein Unternehmen, an dem Bacher beteiligt ist und wo bisher die Marken Peugeot, Citroën und Subaru ihren Platz gehabt haben. Nach dem Jahreswechsel kommt Toyota hinzu.

Holen Toyota nach Innsbruck: David Stecher, Willi Bacher junior, Lukas Bacher, Willi Bacher senior (von links nach rechts). © Philipp Müller/Auto Bacher

Dieser Schritt bringt zahlreiche Änderungen mit sich – und auch eine Pikanterie: So wird es laut Lukas Bacher erstens eine Änderung der Autohaus-Bezeichnung geben; Autoland wird in Bacher umbenannt. Zweitens plant die Geschäftsführung – bestehend aus Willi Bacher senior, seinen beiden Söhnen Lukas und Willi (junior) sowie David Stecher – einen größeren Umbau. Und drittens besteht das künftige Autohaus Bacher darauf, in Innsbruck einen exklusiven Servicevertrag für Toyota zu haben. Für bestehende Toyota-Kunden in Innsbruck könnte das eine Rolle spielen, wenn es beispielsweise um die 10-Jahres-Garantie für Toyota-Modelle geht, für deren Gültigkeit der Service von einem anerkannten Toyota-Partner durchgeführt werden muss.

Ellensohn, so konnte die TT erfahren, wolle sich weiterhin um einen offiziellen Toyota-Werkstattvertrag bemühen. Gelänge dieses Vorhaben, dann gäbe es zwei offizielle, miteinander konkurrierende Toyota-Servicestandorte in unmittelbarer Nachbarschaft, unterbrochen lediglich von einer Waschstraße.

Am Standort in Innsbruck will Bacher Citroen, Toyota und Peugeot (sowie Lexus) verkaufen. © Philipp Müller/Auto Bacher

„Der Importeur ist an uns herangetreten“, sagt Willi Bacher senior auf die Anfrage der Tiroler Tageszeitung, ob sich Bacher für Innsbruck aktiv beworben habe. Bacher verfügt bereits über Toyota-Handelsniederlassungen in Hall und Uderns. Dazu gibt es noch einen weiteren Autoland-Standort in Schwaz – dieser soll vorerst seine Bezeichnung behalten.

Anders sieht dies, wie weiter oben beschrieben, in Innsbruck aus: Das neue Autohaus Bacher muss Toyota, Peugeot und Citroën integrieren, Subaru werde nur noch über einen Agenturvertrag betrieben. „Die Marken ergänzen sich ganz gut“, befindet Willi Bacher junior. „Toyota ist ein Vollsortimenter, deckt vom Aygo X bis zum Hilux praktisch alles ab; Citroën bietet Produkte mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis an; und Peugeot steht für Elektromobilität.“

Auch Lexus wechselt zu Bacher