Viele Wichtel lassen zu Weihnachten besondere Wünsche in Erfüllung gehen

Innsbruck – „Dass mir jemand etwas schenkt, das kenne ich eigentlich nicht“, sagt Amalie (Name von der Redaktion geändert). Ihr Leben war geprägt von Gewalt, die ihr angetan wurde. Nachdem sie an ihrer letzten Wohnadresse überfallen worden war, flüchtete die Tirolerin ins Frauenhaus. „Zum Glück kam ich dann in Kontakt mit lilawohnt. Das hat mein Leben gerettet.“ Über das Programm „Housing First“ bekommt sie Unterstützung und ein sicheres Zuhause. Und sie konnte auch heuer ihren Weihnachtswunsch für die „Wichtel Challenge“ äußern, der auf deren Homepage veröffentlicht wurde.