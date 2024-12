Innsbruck – Einen Drogenfund in der Wohnung einer Innsbruckerin hat die Polizei am Montag gemacht. Bei einer gerichtlich angeordneten Hausdurchsuchung im Westen der Stadt wurden rund 70 Gramm Cannabis und knapp 20 Gramm Amphetamine – in der Drogenszene auch als „Speed“ bekannt – sichergestellt.