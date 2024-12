Von Swift über Schilling bis Fenster in der Waschmaschine: Was die Österreicher 2024 googelten

2024 neigt sich langsam dem Ende zu und somit auch ein ereignisreiches Jahr. Der Internetkonzern Google ermittelt jährlich die Trends des Jahres durch die Auswertung von Suchanfragen. Was die Bevölkerung in Österreich am meisten bewegt und interessiert hat? Erwartbares wie Taylor Swift oder die Fußball-EM trifft dabei auf Kurioses. So standen Fragen wie „Tatort warum“, „Wo ist René Benko?“ oder „Warum haben Waschmaschinen Fenster?“ heuer hoch im Kurs.

Wien – Polit-Skandale, Taylor Swift und Fußball brannten den ÖsterreicherInnen dieses Jahr besonders unter den Nägeln. Das zeigt zumindest das jährliche Ranking der hiesigen Google-Suchanfragen, das der Konzern am Dienstag veröffentlicht hat. Aber auch die Unwetter oder der Tod von Baumeister Richard Lugner schlugen Wellen im Internet. Erfasst wurden nun die „Trending Searches“, wodurch generische Begriffe wie „Wetterprognose“ außen vor bleiben.

Platz 1 der österreichischen Suchbegriffe 2024 erreichte die „Europameisterschaft“. Knapp schaffte es auch die „Handball EM“ ans Ende der allgemeinen Top 10, „Segeln Olympia“ auf Platz 6. Frei von Kontroversen war der Sport aber nicht. Der Suchbegriff „Wolfsgruß“ in der Kategorie „Schlagzeilen“ (dort Platz 10) geht wahrscheinlich auf die rechtsextremistische Geste eines türkischen Torschützen beim EM-Achtelfinale zurück.

Schilling, Kickl und Dornauer dominieren Politik-Suchanfragen

Daneben bewegten vor allem politische Affären die Menschen zur Suchmaschine. Besonders dominant war die Causa rund um die Grünen-Spitzenkandidatin bei der EU-Wahl, Lena Schilling. Denn die Umweltaktivistin war der dritthäufigste Suchbegriff 2024 insgesamt und bei Google Österreicherin des Jahres (vor Matthias Mayer auf Platz 2 und Lugner Witwe Simone Lugner auf Platz 10).

ÖsterreicherInnen des Jahres Lena Schilling Matthias Mayer Sebastian Ofner Dominic Thiem Kaleen Alexandra Föderl-Schmid Herbert Kickl Marko Arnautovic Hans Peter Haselsteiner Simone Lugner

Auch in der Kategorie der österreichischen Politiker ist Schilling somit an der Spitze, gefolgt vom FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl auf dem zweiten Platz. Den beiden folgen SPÖ-Politiker Georg Dornauer (Platz 3), der zuletzt wegen einer Affäre rund um ein Jagdfoto mit René Benko im Fokus der Öffentlichkeit stand, SPÖ-Chef Andreas Babler (Platz 4) und Umweltministerin Leonore Gewessler von den Grünen (Platz 5), die durch ihr „Ja“ zum EU-Renaturierungsgesetz eine Regierungskrise auslöste.

Die am häufigsten gesuchten PolitikerInnen Lena Schilling Herbert Kickl Georg Dornauer Andreas Babler Leonore Gewessler Alexander van der Bellen Beate Meinl-Reisinger Walter Rosenkranz Madeleine Petrovic Werner Kogler

Was und wie?

Apropos, „Was ist das Renaturierungsgesetz?“, schafft es auf Platz 5 der am häufigsten gestellten „Was-Fragen“. Am meisten wurde Google wiederum „Wespenstich, was tun?“ gefragt. „Was bedeutet Katastrophengebiet?“erreicht den sechsten Platz, während die Unwetter im Gesamtranking durch „Regenwarnung“ auf dem vierten Platz vertreten sind. Der Hype um die Dubai Schokolade am Ende des Jahres schaffte es sogar noch auf Platz 2.

Top 10 der Was-Fragen Wespenstich, was tun? Was ist Dubai Schokolade? Was soll ich wählen Österreich Was bedeutet bedingte Haftstrafe? Was ist das Renaturierungsgesetz? Was bedeutet Katastrophengebiet? Was ist Gendern? Was ist abseits? Was essen bei Magen Darm? Was hat P. Diddy gemacht?

Die „Wie- Fragen“ wiederum stammen zum großen Teil aus dem Themenbereich Sport aus. Neben der Frage, wie lange denn ein Handballspiel dauert, gab es auch Fragen zu Olympia und der Fußball-EM. Pünktlich zur Wahl im September wurde auch häufig gefragt, wie oft man denn den Nationalrat überhaupt wählt. Daneben war das Interesse an den Polarlichtern und den Ecken eines Stoppschildes groß.

Die häufigsten Wie-Fragen Wie lange dauert ein Handballspiel? Wie viele Ecken hat ein Stoppschild? Wie entstehen Polarlichter? Wie groß ist ein Fußballfeld? Wie lange dauert Olympia 2024? Wie lange dauert die EM 2024? Wie viele Kinder hat Richard Lugner? Nationalratswahl wie oft? Wie viele Überstunden wurden 2023 nicht bezahlt? Wie lange dauert ein Fußballspiel?

Tatort warum?

Kurioses gibt es in der Liste der „interessantesten“ Fragen zu sehen. Die etwas eigentümliche Frage „Tatort warum?“ führt hier das Ranking an. Mit „Wo ist René Benko?“ hat es auch ein Tiroler in die Top 10 geschafft.

Die „interessantesten“ Fragen Tatort warum? Meeresrotz Kroatien wo genau? Warum so viel Regen? Warum niest man? Wo ist Norden? Wo ist René Benko? Wer ist Banksy? Wer erbt Lugners Vermögen? Wer wird Europameister? Warum haben Waschmaschinen Fenster?

Enttäuschte Swifties, Promis und US-Wahlkampf

Taylor Swift als zweithäufigster Suchbegriff 2024 sowie Spitzenreiterin der Listen „Promis International“ und „Musiker“ verdankt ihre Platzierung vermutlich nicht nur ihrer Beliebtheit. Denn im Sommer sorgten hierzulande Konzertabsagen des Superstars wegen Terrorverdachts für Aufregung. Auch der US-Wahlkampf zeigt sich bei den Promis durch „Donald Trump“ (Platz 2), „Joe Biden“ (Platz 3) und „Kamala Harris“ (Platz 5).

Prominente International Taylor Swift Donald Trump Joe Biden Stefan Raab Kamala Harris Kate Middleton Priscilla Presley P. Diddy Thi Nguyen Kim Pietro Lombardi

Bei den Musikern machten sich indes die Comebacks von Oasis (Platz 10) und Linkin Park (Platz 5) mit neuer Lead-Sängerin bemerkbar. Platz 1 erreicht aber wie bereits erwähnt auch hier Taylor Swift vor Coldplay und der österreichischen ESC-Hoffnung Kaleen.

Musiker 2024 Taylor Swift Coldplay Kaleen Céline Dion Linkin Park Joost Klein Adele AC/DC Bob Marley Oasis

P. Diddy rangiert bei den Promis wiederum an achter Stelle, was aber mehr auf Missbrauchsvorwürfe als auf seine Rap-Musik zurückzuführen sein dürfte. „Was hat P. Diddy gemacht?“ bildet auch das Schlusslicht der Top 10 Was-Fragen. An der Spitze der „Schlagzeilen“ standen indes der mutmaßliche Doppelmörder aus dem Mühlviertel (Platz 1) und Solingen in Deutschland (Platz 2), wo im August ein Anschlag verübt wurde.

Time to say Goodbye

Bei den „Abschieden“ googelten die Österreicher am häufigsten nach dem verstorbenen Baumeister und Reality-Darsteller Richard Lugner, wobei auch „Wer erbt Lugners Vermögen?“ (Platz 8 bei Was-Fragen) Interesse erzeugte. Apropos: Neben den Suchanfragen schaffte es Mörtel heuer auch zum Spruch des Jahres.

Ex-Kanzlerin Brigitte Bierlein kam auf Platz 7 der Abschiede, wobei hier vor allem internationale Persönlichkeiten vertreten sind, etwa Franz Beckenbauer (Platz 3) oder Alexej Nawalny (Platz 5).

Prominente Abschiede Richard Lugner Liam Payne Franz Beckenbauer Shannen Doherty Alexei Nawalny Alain Delon Brigitte Bierlein Fritz Wepper Falko Ochsenknecht Christian Oliver

Es lebe der Sport

Fußball im Doppelpack und Olympia. So die Zusammenfassung der Top 3 in der Kategorie der „Sportler international“. Der 17-jährige FC-Barcelona-Star konnte dabei die meisten Suchanfragen für sich verbuchen.

Sportler international Lamine Yamal Kylian Mbappe Imane Khelif Alexander Zverev Cristiano Ronaldo Aleksander Kilde Simone Biles Novak Djokovic Travis Kelce Jannik Sinner

Skifahren ist und bleibt in Österreich die Nummer 1. So auch bei den Suchanfragen, bei denen sich Matthias Mayer den ersten Rang holt. Dahinter zeigt sich mit Ofner und Thiem wohl ein größeres Interesse am Tennis. Fußball ist mit Marko Arnautovic auf Platz 4 vertreten. (APA, TT.com)