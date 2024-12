Erpressungsfall Schumacher: Prozess gegen drei Männer gestartet

Wuppertal – Nach dem aufsehenerregenden Versuch, die Familie des deutschen Ex-Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher zu erpressen, hat in Wuppertal der Prozess gegen drei Männer begonnen. Darunter ist der mutmaßliche Haupttäter, der sich in U-Haft befindet. Ihm wird versuchte Erpressung in einem besonders schweren Fall vorgeworfen, den beiden anderen Beihilfe. Der Erpresser soll 15 Millionen Euro verlangt haben, andernfalls würden Fotos und Videos der Familie im Darknet veröffentlicht.