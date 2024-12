Baby in Müllsack gefunden: 21-Jährige in Wien festgenommen

Wien – Eine junge Frau ist am Montag in Wien-Simmering nach dem Tod ihres Neugeborenen festgenommen worden. Die Leiche des Kindes war in einem Hotel in einem Müllsack entdeckt worden.

Die 21-Jährige wurde dort zunächst vom Rettungsdienst wegen starker Unterleibsblutungen behandelt. In einem Krankenhaus stellten die Ärzte dann fest, dass die Frau kurz zuvor ein Kind geboren hatte, was sie vehement bestritt. In dem Hotel wurde das tote Baby dann laut Polizei im Müllraum gefunden.