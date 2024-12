Keine Chance auf eine Medaille: Bucher schied bei Kurzbahn-WM aus

Budapest – Der Innsbrucker Simon Bucher erwischte keinen perfekten Start in die Schwimm-Weltmeisterschaften auf der Kurzbahn in Budapest. Am Dienstagvormittag verpasste er in 22,49 Sekunden über 50 m Schmetterling das Finale der besten 16 nur knapp. 0,06 Hundertstelsekunden fehlten dem Tiroler schließlich.