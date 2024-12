Darum strahlen die Zwillinge aus Monaco zum 10. Geburtstag so sehr

Am 10. Dezember 2014 waren die Monegassen überglücklich: Fürst Albert II. und seine Frau Charlène beschenkten die Bewohner des Zwergstaates gleich mit doppeltem Nachwuchs. Um 17:04 Uhr brachte Charlène von Monaco (46) die kleine Gabriella Thérèse Marie Grimaldi zur Welt, zwei Minuten später folgte mit Jacques Honoré Rainier Grimaldi der monegassische Erbprinz. Aufgrund der Erbfolge in Monaco, die männliche Nachkommen in der Thronfolge vor weibliche stellt, wird Prinz Jacques der Nachfolger seines Vaters Fürst Albert II. (66) sein.

Nun feiern ihre Zwillinge Jacques und Gabriella schon ihren zehnten Geburtstag. Adels-Experte Michael Begasse erklärte dazu im Gespräch mit RTL: „Ich weiß, dass Gabriella und Jacques heute Morgen definitiv in einem familiären Umfeld aufgewacht sind und dort heute ihren zehnten Geburtstag feiern können, in dem - endlich wieder - alles stimmt.“

Gratuliert wurde den Fürstenkindern auch auf Social Media: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an Thronfolger Jacques und Prinzessin Gabriella“, heißt es zu einem neuen Instagram-Post des Palasts. Dazu wurde ein Clip bestehend aus mehreren Fotos geteilt, auf denen die jungen Monegassen Seite an Seite zu sehen sind.

Einschüchtern lässt sich Prinzessin Gabriella von ihrer Rolle als Nummer zwei der monegassischen Thronfolge jedoch nicht – im Gegenteil. In einem Interview mit dem People-Magazin sprach Albert von Monaco im vergangenen Jahr über die Stärke seiner Tochter: „Sie hat ihre eigene kleine Persönlichkeit und versucht auch manchmal, ihren Bruder auszunutzen und ihn in Schwierigkeiten zu bringen.“

Aber trotz Gabriellas Dominanz weiß sich Prinz Jacques‘ gegenüber seiner Zwillingsschwester durchzusetzen. „Jacques kann sich ihr gegenüber behaupten. Wenn er genug hat, sagt er Nein“, so Fürst Albert. „Er wird also nicht von ihrer starken Persönlichkeit unterdrückt.“ Dass Charlènes Zwillinge ein Herz und eine Seele sind, zeigen die beiden immer wieder bei gemeinsamen Auftritten, bei denen sie sich auch gegenseitig Halt geben.

Hinter der monegassischen Fürstenfamilie liegen schwierige Jahre. Fürstin Charlène hatte lange mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und war monatelang von ihrem Mann Albert und den Zwillingen getrennt. Nicht einmal an deren siebten Geburtstag konnte sie aus Südafrika anreisen. Am deutlichsten wurde die Tragödie durch das selbst gemalte Schild der Zwillinge am Nationalfeiertag 2021. „We miss you, Mommy“, stand darauf geschrieben.