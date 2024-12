Nach Ende der Assad-Ära: Israel zerstört Syriens Militäranlagen

Damaskus – Der bisherige Regierungschef in der Rebellenhochburg Idlib übernimmt die Führung der Übergangsregierung in Syrien. Geplant sei, dass diese bis März 2025 im Amt bleibe, kündigte Mohammed al-Bashir an. Arabische Medien hatten am Montag gemeldet, dass Al-Bashir nach einem Spitzentreffen in Damaskus mit der Bildung einer neuen syrischen Regierung beauftragt wurde. Al-Bashir stammt aus dem nordwestlichen Gouvernement Idlib, der Rebellenhochburg, von der aus die Islamistengruppe HTS ihre Offensive gestartet hatte.

Unterdessen hat Israel fast die gesamte militärische Infrastruktur Syriens zerstört. Seit dem Sturz von Machthaber Assad hat Israel nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mehr als 300 Luftangriffe auf das Nachbarland geflogen. Israel griff Forschungszentren, Waffenlager, Marine-Schiffe, Flughäfen und Luftflotten in Syrien an. Nach den Luftangriffen auf ein Forschungszentrum berichteten Anwohner von einem starken Gasgeruch. Assad hatte im Bürgerkrieg gegen Zivilisten und Rebellen immer wieder Giftgas eingesetzt. Auch Syriens Luftabwehr sei in Damaskus, Homs, Hama, Latakia und Daraa durch Israels Angriffe außer Betrieb gesetzt worden, hieß es. Alles, was die syrische Armee über Jahrzehnte gehalten und aufgebaut hat, sei zerstört worden, sagte ein Militärreporter des israelischen Armeesenders. Israels Außenminister Gideon Saar erklärte, sein Land habe „strategische Waffensysteme angegriffen, darunter Reste von Chemiewaffen oder Langstreckenlenkwaffen und -raketen, damit sie nicht in die Hände von Extremisten fallen“. Israel sei dabei, „das Gesicht des Nahen Ostens zu verändern“, so Israels Premier Benjamin Netanjahu.