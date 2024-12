Waffenstillstand zwischen SDF und Rebellen im Norden Syriens

Die von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) und die von der Türkei unterstützten syrischen Rebellen haben unter Vermittlung der USA eine Waffenstillstandsvereinbarung in der nördlichen Stadt Manbij erreicht. "Die Kämpfer des Militärrats von Manbij werden sich so bald wie möglich aus dem Gebiet zurückziehen", sagte SDF-Kommandeur Mazloum Abdi am Mittwochmorgen. Das Abkommen sei erzielt worden, um die Sicherheit der Zivilbevölkerung zu gewährleisten.