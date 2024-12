Regierungskrise in Südkorea spitzt sich zu

In Südkorea spitzt sich die Regierungskrise nach dem von Präsident Yoon Suk-yeol verordneten Kriegsrecht zu. Die Polizei durchsuchte am Mittwoch sein Büro und weitete Ermittlungen gegen führende Mitglieder des Sicherheitsapparates aus. Der zurückgetretene Verteidigungsminister Kim Yong-hyun versuchte in Haft Suizid zu begehen. Unklar blieb, wer die präsidialen Aufgaben im Land übernehmen soll. Die Opposition will am Samstag erneut über die Absetzung von Yoon abstimmen lassen.

Das Staatsoberhaupt darf das Land nicht verlassen, die Polizei ermittelt gegen ihn wegen des Vorwurfs des Aufruhrs. Bisher wurde er weder inhaftiert noch befragt. Der Leiter der südkoreanischen Antikorruptionsbehörde, Oh Dong-woon, erklärte, er sei bereit, Yoon bei Bedarf festzunehmen. Die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, in dem Durchsuchungsbefehl für das Präsidentenbüro werde Yoon als Zielperson genannt.

Am Mittwoch wurde mit dem nationalen Polizeichef Cho Ji-ho ein weiterer Spitzenbeamter verhaftet. Ihm wird die Unterstützung des Kriegsrechts vorgeworfen. Die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, er habe die Polizei angewiesen, Abgeordnete am Betreten des Parlaments zu hindern. In das Vorgehen gegen den Präsidenten und seine Unterstützer schaltet sich auch zunehmend die Zivilgesellschaft ein. Die Metallarbeitergewerkschaft kündigte für Mittwoch einen Proteststreik an. Mitglieder von Finanzinstituten, darunter die Bank of Korea, wollten sich ebenfalls an einer Protestkundgebung beteiligen.

Yoon hatte in der vergangenen Woche erst das Kriegsrecht ausgerufen und dieses nach sechs Stunden nach massiven Protesten auch seiner eigenen Partei wieder aufgehoben. Er begründete sein Vorgehen mit dem Vorwurf, die Opposition sei Handlanger des kommunistischen Nordens und habe den parlamentarischen Prozess in Geiselhaft genommen, um das Land in eine Krise zu stürzen. Am Samstag überstand Yoon ein von der Opposition angestoßenes Amtsenthebungsverfahren, da fast alle Abgeordneten der Regierungspartei PPP den Plenarsaal vor der Abstimmung verlassen hatten.

Ex Verteidigungsminister Kim hatte eine führende Rolle bei der Durchsetzung des Kriegsrechts gespielt. Das Justizministerium teilte mit, er habe mittels Hemd und Unterhose versucht, sich das Leben zu nehmen. Er stehe nun unter Beobachtung. Zu den Belastungszeugen gegen Kim und den Präsidenten zählen hochrangige Offiziere, die angaben, Yoon habe Truppen ins Parlament beordert, um die Abgeordneten an der Abstimmung über die Ablehnung des Kriegsrechts zu hindern.

Yoons schwindende Macht verschärft die Führungskrise. Sein Büro erklärte am Dienstag auf die Frage, wer das Sagen habe, es habe "keine offizielle Position". Der Vorsitzende von Yoons PPP erklärte, Ministerpräsident Han Duck-soo werde die Staatsgeschäfte führen, während die Partei nach einem geordneten Weg für den Rücktritt des Präsidenten suche. Allerdings stellten Oppositionsparteien umgehend in Frage, ob dieses Vorgehen vereinbar mit der Verfassung sei.