Reggae-Superstar Shaggy kommt zum Osterkonzert nach Ischgl

Ischgl – Der jamaikanische Superstar Shaggy kommt am 20. April 2025 zum „Top of the Mountain Easter Concert“ auf die Ischgler Idalp. Das gaben die Veranstalter der Eventreihe am Mittwoch bekannt. Mit Hits wie „Mr. Boombastic“ oder „It wasn‘t me“ und seiner unverwechselbaren Stimme wurde der inzwischen 56-jährige Reggae-und Dancehall-Musiker weltberühmt.

In den letzten Jahren arbeitete Shaggy mit Spice und Sean Paul an dem Hit „Go Down Deh“ und war ausführender Produzent von Spices Grammy-nominiertem Album TEN. Er erhielt auch Auszeichnungen der Brown University und veröffentlichte „Com Fly Wid Mi“ mit Sting, eine Neuinterpretation der Sinatra-Klassiker im Reggae-Stil. Seine von Soca inspirierte EP „In the Mood“ zeigt Einflüsse des Karibischen Karnevals, während sein kuratiertes Festival „One Fine Day“ seine Leidenschaft für karibische und weltweite Musik hervorhebt.

Meine Aufgabe ist es, so vielen Menschen wie möglich Freude zu bereiten, und ich möchte, dass das in all meiner Musik widerhallt. Shaggy

Als Vorsitzender der Island Music Conference unterstützt Shaggy weiterhin das Wachstum der karibischen Musik, und seine Stiftung hat Millionen für das Bustamante-Kinderkrankenhaus in Kingston gesammelt. „Ich versuche immer, Spaß zu machen, wenn ich auftrete, und alles sehr heiter und fröhlich zu halten“, sagt Shaggy. „Ich denke, mein Zweck und meine Aufgabe ist es, so vielen Menschen wie möglich Freude zu bereiten, und ich möchte, dass das in all meiner Musik widerhallt.“