Syrischer Interims-Premier Bashir ruft Flüchtlinge zur Heimkehr auf

Damaskus – Der Leiter der Übergangsregierung in Syrien nach dem Sturz des Regimes von Machthaber Bashar al-Assad hat die Syrer, die seit dem Beginn des Bürgerkriegs 2011 ihre Heimat verlassen haben, zur Rückkehr aufgerufen. „Unser erstes Ziel ist die Wiederherstellung von Sicherheit und Stabilität in allen Städten Syriens“, sagte Mohammed al-Bashir im Interview mit der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera. Zweites Ziel sei die Flüchtlingsrückkehr.

Zum Jihadismus hinter einigen der Gruppen, die jetzt in Damaskus an der Macht sind, sagte Bashir: "Das falsche Verhalten einiger islamistischer Gruppen hat viele Menschen, vor allem im Westen, dazu geführt, Muslime mit Terrorismus und den Islam mit Extremismus in Verbindung zu bringen. Dies ist auf Fehlverhalten und mangelndes Verständnis zurückzuführen. So wurde die Bedeutung des Islam, der die 'Religion der Gerechtigkeit' ist, falsch dargestellt. Gerade weil wir islamisch sind, werden wir die Rechte aller Menschen und Völker in Syrien garantieren." (TT.com, APA)