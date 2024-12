Innenminister Karner will „geordnete und stufenweise“ Rückkehr von Syrern

Wien – Die geänderten Macht-Verhältnisse in Syrien haben am Mittwoch die „Aktuelle Stunde“ des Nationalrats geprägt. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sprach sich für eine „geordnete und stufenweise“ Rückkehr von Syrern in ihr Heimatland aus. Zunächst will er freiwillige Rückkehr bewerben und Flüge dafür organisieren. Gleichzeitig beauftragte er sein Ressort, eine „zwangsweise Rückführungs- und Abschiebungsliste“ zu erstellen.