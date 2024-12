Tiroler Rachbauer raste vor heimischer Kulisse auf das Podest: „Bin mega glücklich“

Steinach - „Ich bin mega glücklich mit meinem Lauf, es ist mir so gut wie alles aufgegangen“, jubelte der Tiroler Paraskifahrer Manuel Rachbauer am Mittwoch beim Heim-Weltcup in Steinach über Platz drei im Super-G - und damit sein bestes Weltcup-Ergebnis in der Kategorie der stehenden Herren.