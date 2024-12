Götzens liegt weit hinter den Erwartungen: „Für Top vier muss sich einiges ändern“

Der EC Götzens setzte sich in der Tiroler Eishockey Liga den Einzug in das obere Play-off zum Ziel und ist davon nach acht Runden weit entfernt.

Götzens - Nach sieben gespielten Runden - also zur Halbzeit im Grunddurchgang - wurden in der Tiroler Eishockey Liga die Punkte geteilt. Für den EC Götzens war das eine gute Nachricht. „Wir sind absolut hinter unseren Erwartungen. Durch die Punkteteilung sind wir noch mit einem blauen Auge davongekommen “, zeigte sich Götzens-Trainer Dieter Strobl unzufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf.

Auch nach der Punkteteilung kam der Club aus dem westlichen Mittelgebirge noch nicht in die Gänge. Am Dienstagabend setzte es eine 3:7-Heimniederlage gegen Ehrwald. Mit erst zwei Siegen aus acht Spielen liegt Götzens an der vorletzten Stelle. „Dabei war unser Ziel, die Top 4 (Qualifikation für oberes Play-off, Anm.) zu erreichen. Rechnerisch ist es noch möglich und wir werden alles daran setzen, dass wir da noch hineinrutschen, aber es wird natürlich ganz schwer. Für die Top 4 muss sich bei uns einiges ändern“, betont Strobl. Der Rückstand auf den Fünften Wattens II beträgt aktuell fünf Punkte.