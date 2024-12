87-Jähriger auf Parkplatz in Silz von Auto gestreift und verletzt

Ein 87-Jähriger wurde am Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Silz verletzt. Der Österreicher ging zwischen 11 und 11.30 Uhr am Gehsteig auf der Tiroler Straße in Richtung Osten. Vor einem Haus fuhr ein roter Pkw vom Parkplatz rückwärts auf die B171. Dabei kam es zu einer Berührung mit dem 87-Jährigen.