Unfall mit drei Fahrzeugen auf der Pass-Thurn-Straße fordert eine Verletzte

St. Johann in Tirol – Mittwochfrüh um 9.05 Uhr fuhr ein 62-jähriger Deutscher mit seinem Wagen im Gemeindegebiet von St. Johann in Tirol von der Gemeindestraße Weiberndorf kommend auf die Pass-Thurn-Straße (B161) in Richtung Kitzbühel. Dabei kam es zum Unglück. Wie die Polizei mitteilt, kollidierte er im Kreuzungsbereich mit dem Auto einer auf der B161 in Richtung St. Johann in Tirol fahrenden 43-jährigen Deutschen.