TT-Flusskreuzfahrt Donau mit der MS Rousse Prestige

Weiter geht es nach Österreich, wo Sie durch die prächtige Wiener Hofburg spazieren und in die kaiserliche Geschichte eintauchen können. In Ungarn genießen Sie die zauberhafte Puszta und erleben die ungarische Gastfreundschaft.

Während Sie die steilen Felsklippen der Katarakten passieren, bewundern Sie die atemberaubende Landschaft des rumänischen Donaudeltas. In Bulgarien entdecken Sie in Russe die vielen Denkmäler und Kirchen, die die reiche Geschichte des Landes widerspiegeln. Kroatien lädt Sie zu einer Weinverkostung in Vukovar ein, wo Sie sich von den lokalen Weinen begeistern lassen können. Schließlich spazieren Sie in der slowakischen Hauptstadt Bratislava zur Pressburg hinauf und genießen den fantastischen Blick über die tiefblaue Donau.