27-jähriger Freerider am Stubaier Gletscher von Lawine erfasst

Neustift im Stubaital – Am Mittwoch kam es kurz nach Mittag zu einem Lawinenabgang am Stubaier Gletscher. Ein 27-jähriger Einheimischer war mit einem 33-jährigen Kanadier nahe der Bergstation „Wildspitz“ ins freie Gelände gefahren. In Abständen fuhren sie in östlicher Richtung über teils sehr steiles Gelände ab. Dabei wurde eine leichte Lockerschneelawine ausgelöst.