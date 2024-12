Aufholjagd blieb unbelohnt: Am Ende stand Sturm mit leeren Händen da

Sturm Graz musste sich am Mittwoch trotz einer respektablen zweiten Hälfte in der Champions League bei OSC Lille mit 2:3 (1:2) geschlagen geben. In den ersten 45 Minuten schon mit 0:2 hinten und eigentlich völlig chancenlos, sorgten Otar Kiteishvili (45.+4) und Mika Biereth (47.) im letzten Pflichtspiel des Jahres per Doppelschlag für ein Comeback und eine recht offene zweite Hälfte, in der erst im Finish durch "Joker" Hakon Haraldsson (81.) die Entscheidung fiel.