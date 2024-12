Juventus verschärfte Krise von ManCity, Barcelona gewann Schlagabtausch beim BVB

Nach dem Absturz in der Premier League muss Manchester City in der Königsklasse um das Weiterkommen zittern. Stuttgart schöpfte nach einem Kantersieg neue Hoffnung, Barcelona ist fast durch.

Borussia Dortmund musste sich im Mittwoch-Spitzenspiel der Champions League dem FC Barcelona daheim 2:3 beugen. Alle Treffer fielen nach der Pause, Serhou Guirassy und Ferran Torres trafen jeweils doppelt. Barca geht damit als erster Jäger des FC Liverpool in die Winterpause der Königsklasse. Arsenal gehört nach einem 3:0-Heimerfolg gegen AS Monaco mit Trainer Adi Hütter den punktegleichen Verfolgern von Barcelona an.