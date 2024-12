Soldaten in Tschetschenien bei Drohnenangriff verletzt

Der Präsident der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, hat über die Messenger-App Telegram von einem Angriff einer ukrainischen Drohne berichtet. Die Drohne habe am Donnerstag in der Früh in der tschetschenische Hauptstadt Grosny das Dach einer Kaserne in der russischen Kaukasusregion getroffen und vier Menschen verletzt. "Die Drohne detonierte in der Luft, beschädigte das Dach und zerbrach Fenster", schrieb Kadyrow über den Vorfall.

Der Republikchef drohte der Ukraine in seinem Kanal bei Telegram mit Rache. "Was den Kampfgeist angeht, so stärken solche Versuche nur unseren Glauben an den Sieg und unseren Wunsch, den Feind so schnell wie möglich zu besiegen", sagte Kadyrow. "Eine Reserve von 84.000 Freiwilligen und Kämpfern aus der Tschetschenischen Republik steht bereit, auf den ersten Befehl hin an die Front zu ziehen." Tschetschenische Soldaten sind bereits in der Ukraine im Einsatz.