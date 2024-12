WINTERBEATS – Die Party des Jahres

Die Silberstadt lässt die Korken knallen: Am Samstag, 28. Dezember, verwandelt sich die Schwazer Innenstadt in einen pulsierenden Treffpunkt für alle, die gute Musik und ausgelassene Stimmung lieben

WINTERBEATS verspricht auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm: Ab 20 Uhr wird rund um den Stadtplatz getanzt und gefeiert. Die Powerband JABBERWALKY sorgt mit ihren mitreißenden Songs für beste Unterhaltung, während DJ Roseo mit tanzbaren Beats den Stadtplatz in Bewegung versetzt und durch den Abend führt. Das Tanzstudio Caramba begeistert erstmalig mit einer eindrucksvollen Showeinlage, und schillernde Walking Acts verleihen dem Abend eine besondere Atmosphäre.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Verschiedene Vereine und Betriebe wie die Sektion Schilauf der Turnerschaft Schwaz, der Ski-Klub Schwaz, der Oldtimerverein Gas Buffalos, das Erbario und das Squaze bieten eine breite Auswahl an kulinarischen Genüssen und erfrischenden Getränken. Dank kostenloser Shuttlebusse in die umliegenden Gemeinden ist die An- und Abreise unkompliziert und sicher. Die Schwazer Innenstadt wird für eine Nacht zu einem Ort voller Energie und Unterhaltung – ein besonderes Highlight in der Vorweihnachtszeit, das einen gelungenen Abschluss des Jahres in der Silberstadt verspricht.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Weitere Infos gibt’s auf www.schwaz.at

Kindersilvester im SZentrum Am 31. Dezember steht im SZentrum Schwaz alles im Zeichen der Kinder: Mit einem vielfältigen Programm lädt das Kindersilvester Familien ein, das Jahr auf spielerische und fröhliche Weise ausklingen zu lassen. Ab 14:00 Uhr verwandelt sich das SZentrum in ein Paradies für die kleinen Gäste. Atemberaubende Akrobatik und eine Jonglage-Show sorgen für Staunen, während Glitzertattoos und eine Airbrush-Tattoo-Station funkelnde Erinnerungen schaffen. Beim Hula-Hoop-Spektakel und an den Spielestationen ist Action garantiert. Besonders beliebt: Der Mitmachzirkus, bei dem die Kinder selbst aktiv werden können, und die Kreativstation, an der individuelle Glücksbringer gebastelt werden – ein schöner Start ins neue Jahr! Für die Verpflegung ist ebenfalls gesorgt: Eine kostenlose Jause, musikalische Unterhaltung und viele kleine Überraschungen runden den Nachmittag ab. Das Kindersilvester im SZentrum Schwaz verspricht unvergessliche Momente für die ganze Familie. Ein buntes und fröhliches Event, das das Jahresende zu etwas ganz Besonderem macht.

Sie kaufen, Schwaz bezahlt!

Das große Finale naht! Nur noch eine Woche bleibt, um beim Adventshopping-Gewinnspiel der Stadt Schwaz dabei zu sein und seinen Einkaufswert in glänzenden Silbermünzen zurückzugewinnen. Wer in der festlich geschmückten Innenstadt einkauft, kann bis zur letzten Ziehung am 23. Dezember teilnehmen: Einfach Einkaufsrechnung und ausgefüllte Teilnehmerkarte in den Gewinnbriefkasten vor dem Schatzkammer Silberregion-Shop (Franz-Josef-Straße 23) einwerfen. Nutzen Sie die Gelegenheit und erleben Sie regionales Einkaufen mit einer besonderen Gewinnchance – nur noch für kurze Zeit!

Advent-Finale

Zum Jahresausklang präsentiert sich die Silberstadt Schwaz wieder feierfreudig. © Michael Winkler

Der Schwazer Adventmarkt lädt von 20. bis 23. Dezember ein, die Feststimmung noch einmal zu genießen.

Am Freitag sorgen Wolfi & Friends und die Ofenbankler für weihnachtliche Klänge, am Samstag begeistern der Chor Soulful und „Hand aufs Herz“ das Publikum. Am Sonntag verzaubern Johannes Kammerlander und Sara de Blue mit stimmungsvoller Musik. Zum Abschluss am Montag bringt „Mia Zwoa und Sie“ den Adventmarkt ein letztes Mal zum Klingen. Begleitet von weihnachtlichem Kinderprogramm und funkelnden Lichtern endet der Schwazer Advent mit einem magischen Finale. Weitere Informationen unter www.schwazer-advent.at

Eine außergewöhnliche Reise durch Gasa Valgas Choreografien

Die Limonada Dance Company bringt eine Hommage an die Kunst des Tanzes auf die Bühne. © THomas Kirchgraber

Von 27. bis 29. Dezember präsentiert die Limonada Dance Company im SZentrum Schwaz eine außergewöhnliche Reise durch die Choreografien des gefeierten Enrique Gasa Valga.

Mit Terminen am 27.12. um 20:00 Uhr, 28.12. um 16:00 und 20:00 Uhr sowie 29.12. um 20:00 Uhr dürfen sich Tanzbegeisterte auf ein Fest der Kunst freuen. Die Gala vereint szenische Highlights aus Valgas Karriere – von beeindruckenden Soli bis hin zu dynamischen Gruppenchoreografien, die mit bewegenden Geschichten und ästhetischer Intensität begeistern. Gasa Valga moderiert die Abende selbst und gewährt mit persönlichen Einblicken faszinierende Blicke hinter die Kulissen seiner Werke. Ein Abend, der nicht nur Fans der Limonada Dance Company, sondern auch neue Zuschauer:innen in die Welt des Tanzes eintauchen lässt – ein beeindruckendes Erlebnis für alle Sinne. Tickets und Infos gibt’s unter www.limonada.at

Neujahrskonzert

Wer das Neujahrskonzert besucht, spendet für den guten Zweck. © Stadtmarketing Schwaz

Am 3. Januar 2025 laden die Stadt Schwaz und der Lions Club Schwaz zum Neujahrskonzert ein.

Die Festival Sinfonietta Linz unter Prof. Lui Chan, begeistert mit musikalischen Höhepunkten, begleitet von der Sopranistin Iva Shell und dem Tenor Amer Mulalic. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, der Empfang im Meistersinger-Foyer um 18 Uhr. Die Reinerlöse kommen wieder den sozialen Aktivitäten des Lions Clubs zugute. Tickets: schwaz-tyrol.lions.at

Traditionelle Tinzlmesse

