„Rechte Hand“ Benkos: Südtiroler Steuerberater Hager beantragt Aufhebung des Hausarrests

Trient, Wien – Der Bozner Steuerberater Heinz Peter Hager, der als „rechte Hand“ des Tiroler Großunternehmers René Benko in Italien gilt, hat am Donnerstag vor einem Voruntersuchungsrichter in Trient die Entlassung aus dem Hausarrest beantragt. Er habe „ausführliche Erklärungen zu seiner Position abgegeben und zu allen gegen ihn erhobenen Vorwürfen Stellung genommen“, teilte sein Anwalt Carlo Bertacchi nach einer fast zweieinhalbstündigen Einvernahme mit.