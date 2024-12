US-Magazin Time kürte Donald Trump zur "Persönlichkeit des Jahres" 2024

New York/Washington - Der künftige US-Präsident Donald Trump ist vom US-Magazin "Time" zur "Persönlichkeit des Jahres" 2024 gekürt worden. Dem 78-jährigen Republikaner sei bei der Präsidentschaftswahl am 5. November ein beeindruckendes politisches Comeback gelungen, schrieb das Magazin am Donnerstag zur Begründung. Bereits bei seinem ersten Wahlsieg 2016 wurde der Rechtspopulist von dem Magazin ausgewählt.

"Time" kürt seit 1927 die "Persönlichkeit des Jahres". Der Titel geht an Menschen, welche die Nachrichten im Laufe des Jahres am stärksten beeinflussten. Im vergangenen Jahr ging der Titel an die Pop-Sängerin Taylor Swift, davor an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. (APA/AFP)