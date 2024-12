Lkw-Fahrer machten sich mit teurer Ladung von Kufsteiner Firma aus dem Staub

Zwei Lkw-Lenker hätten für eine Kufsteiner Firma wertvolle Fracht nach Frankreich überstellen sollen. Doch dort kam die Fracht nie an.

Kufstein – In einem Fall von schwerem Betrug ermittelt derzeit die Polizei im Bezirk Kufstein. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro. Eine Kufsteiner Firma wollte bereits Ende November zwei Ladungen voller Kupferbolzen an eine Firma in Frankreich verkaufen und organisierte für die Lieferung ein einheimisches Unternehmen für den Transport.